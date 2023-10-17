Водитель «КамАЗа» оставил несколько улиц в Улан-Удэ без света

Электроэнергию восстановили ночью
В 18:50 в понедельник, 16 октября, автомобиль «КамАЗ» стрелой автокрана снёс пять опор воздушной линии по улице Хилокская в Улан-Удэ. Для их восстановления энергетикам пришлось отключить от электроэнергии улицы: Дальневосточная, Ладожская, Витебская, Хилокская, Северная.
- В полицию подано заявление, - сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь» – Бурятэнерго.
На восстановление электроэнергии потребовалось восемь часов. Свет в домах горожан появился к трём часам ночи, сообщатся в оперативной сводке по городу.
Электроэнергию восстановили ночью
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