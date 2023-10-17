17 октября

16 октября

Популярное

Водитель «КамАЗа» оставил несколько улиц в Улан-Удэ без света

Водитель «КамАЗа» оставил несколько улиц в Улан-Удэ без света
Происшествия,  Фото:«Россети Сибирь»
Электроэнергию восстановили ночью

В 18:50 в понедельник, 16 октября, автомобиль «КамАЗ» стрелой автокрана снёс пять опор воздушной линии по улице Хилокская в Улан-Удэ. Для их восстановления энергетикам пришлось отключить от электроэнергии улицы: Дальневосточная, Ладожская, Витебская, Хилокская, Северная.

- В полицию подано заявление, - сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь» – Бурятэнерго.

На восстановление электроэнергии потребовалось восемь часов. Свет в домах горожан появился к трём часам ночи, сообщатся в оперативной сводке по городу.








отключение света

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ заварят люки в Октябрьском районе
В Улан-Удэ заварят люки в Октябрьском районе
Происшествия, 16.10.2023
Сотрудники администрации проверили тепловые камеры
«Даже не затормозил»: В Бурятии насмерть сбили трёх лошадей
«Даже не затормозил»: В Бурятии насмерть сбили трёх лошадей
Происшествия, 16.10.2023
Виновник ДТП мчался на огромной скорости
За выходные в Бурятии произошло три возгорания травы
За выходные в Бурятии произошло три возгорания травы
Происшествия, 16.10.2023
Возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнём
В Бурятии посреди ночи тряхнуло северный район
В Бурятии посреди ночи тряхнуло северный район
Происшествия, 16.10.2023
Землетрясение произошло недалеко от БАМ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^