Водитель «КамАЗа» оставил несколько улиц в Улан-Удэ без света























В 18:50 в понедельник, 16 октября, автомобиль «КамАЗ» стрелой автокрана снёс пять опор воздушной линии по улице Хилокская в Улан-Удэ. Для их восстановления энергетикам пришлось отключить от электроэнергии улицы: Дальневосточная, Ладожская, Витебская, Хилокская, Северная.- В полицию подано заявление, - сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь» – Бурятэнерго.На восстановление электроэнергии потребовалось восемь часов. Свет в домах горожан появился к трём часам ночи, сообщатся в оперативной сводке по городу.