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В райцентре в Бурятии ищут неизвестного стрелка, который держит в страхе автомобилистов

В райцентре в Бурятии ищут неизвестного стрелка, который держит в страхе автомобилистов
Происшествия,  Фото:telegram-канал «Весь Гусиноозёрск»
Ему грозит уголовка за хулиганство

Всё началось примерно полторы недели назад в Гусиноозёрске. Местный житель рассказал, что ночью ехал на своём авто со стороны центральной площади. Когда он был справа от продуктового супермаркета, кто-то выстрелил по правому боковому стеклу машины из пневматического ружья

- Пуля прошла насквозь и попала в лобовое. Боковое разбито вдребезги. Выстрел совершили предположительно с места между торцом на улице Комсомольская, 25 и левой стороной магазина, – поделился мужчина в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск».

Он добавил, что написал заявление в полицию. Как выяснилось, это не единственный такой инцидент. Ранее другая жительница города оказалась в автомобиле около того же супермаркета и в лобовое стекло её автомобиля «что-то попало».

В соцсетях писали, что из пневмата палили ещё по одному авто и по мотоциклисту. По мнению местных, стрелок сидел в начале дома № 26 на Ленина 26 и целился в проезжавшие мимо машины.

Недавно в том же telegram-канале появилась информация, что сотрудники полиции якобы проводят оперативно-розыскные мероприятия «о противодействии экстремистcкой деятельности». Там даже опубликовали ответ от имени подразделения регионального МВД. В МВД по Бурятии заявили, что этот документ недостоверный. Однако правоохранители, как выяснилось, всё же ищут стрелка.

- Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Селенгинскому району проводит поквартирный обход граждан, проживающих в близлежащих домах, а оперативники уголовного розыска – оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника. Просматриваются записи с наружных камер видеонаблюдения, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Анонимному стрелку придётся ответить за хулиганство – по статье 213 Уголовного кодекса РФ.

Жителей Бурятии призвали не доверять информации, которую размещают в различных пабликах и мессенджерах без официального подтверждения государственных органов.

- Администраторы таких ресурсов, как правило, не проверяют поступающую к ним информацию, – добавили в МВД.
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