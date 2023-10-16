В центре Иркутска 20-летняя водитель сбила женщину на «зебре»

Пешеход переходила дорогу на «зелёный»
В понедельник, 16 октября, около двух часов дня в центре Иркутска женщина попала под колёса «Тойоты».
Установлено, что на улице Ленина 20-летняя девушка, управляющая автомобилем Toyota Nadia, сбила переходящую по пешеходному переходу женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Запись уличной видеокамеры подтверждает, что переход пешехода осуществлялся на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
Пешеход переходила дорогу на «зелёный»
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