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В центре Иркутска 20-летняя водитель сбила женщину на «зебре»

В центре Иркутска 20-летняя водитель сбила женщину на «зебре»
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Пешеход переходила дорогу на «зелёный»

В понедельник, 16 октября, около двух часов дня в центре Иркутска женщина попала под колёса «Тойоты».

Установлено, что на улице Ленина 20-летняя девушка, управляющая автомобилем Toyota Nadia, сбила переходящую по пешеходному переходу женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Запись уличной видеокамеры подтверждает, что переход пешехода осуществлялся на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска. 


ДТП

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