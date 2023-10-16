«Даже не затормозил»: В Бурятии насмерть сбили трёх лошадей

Виновник ДТП мчался на огромной скорости









На минувшей неделе в курортном Тункинском районе зафиксировали как минимум две аварии со скотом. Вечером 10 октября 51-летний водитель Toyota RAV4 сбил корову на 12-ом километре трассы «Зактуй – Аршан». А через несколько минут 38-летний мужчина, сидевший за рулём SsangYong Istana, врезался в лошадь, выбежавшую на проезжую часть, на 117-ом километре той же дороги. Водители не пострадали, сообщала «Тунка-инфо.24/7» со ссылкой на ОГИБДД района.

Утром 16 октября в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП. Там насмерть сбили трёх лошадей. Случилось всё недалеко от местности Булак.- Машина была новая, летела мимо нас со скоростью под 180 километров в час, – рассказали очевидцы в группе «Селенга-инфо.24/7». – Водитель даже не затормозил.Жителей и гостей района призвал соблюдать ПДД, быть аккуратнее на дорогах и не превышать скорость.