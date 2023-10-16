У иркутянки выманили более 8 млн под угрозой раскрытия её политических взглядов

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Преступники использовали нестандартную схему



Больше 8 млн рублей и 3 тысячи долларов США выманили у жительницы Иркутской области по нестандартной схеме – мошенники пригрозили распространить информацию о её политических взглядах.



Как сообщили в ГУ МВД по Иркутской области, сперва пострадавшей пришло сообщение в мессенджере из взломанного аккаунта её руководителя. В сообщении говорилось: «Сейчас тебе поступит звонок на тему политической обстановки, необходимо на него ответить».



Позвонившая вскоре женщина представилась сотрудницей министерства энергетики. В ходе беседы она активно расспрашивала жертву о ситуации в мире. Затем с ней связался мужчина якобы из силовых структур и начал угрожать, что раскроет полученную информацию о политических взглядах жертвы. Чтобы сохранить это в тайне, он потребовал больше 8 миллионов рублей и 3 тысячи долларов США. Деньги жительница Иркутской области в итоге перевела.



Всего прошедшие выходные жертвами телефонных мошенников стали 26 жителей Иркутской области. Наиболее популярной оказалась схема «На вас пытаются оформить кредит». Всего таким способом злоумышленники обманули девять человек, а суммы ущерба варьировались от 140 тысяч до миллиона рублей.



Также среди пострадавших оказались двое жителей региона, которые захотели инвестировать средства под «высокий процент». Так, жителю Усть-Кутского района позвонил «менеджер инвестиционной компании». Он пообещал 45-летнему мужчине быстрый и эффективный доход за короткий промежуток времени. Доверившись словам злоумышленника, начинающий инвестор оформил в банке кредит и перечислил аферистам почти 1 миллион 700 тысяч рублей.



Аналогичным способом деньги потеряла 59-летняя жительница Черемховского района. Она лишилась чуть более миллиона рублей.



Кроме того, жертв обманывали при покупке товаров на интернет-площадках, а также при заказе различных услуг. Актуальным остаётся метод звонков от «близких родственников, попавших в ДТП», и взлом аккаунтов мессенджеров или соцсетей.

