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В Бурятии посреди ночи тряхнуло северный район

В Бурятии посреди ночи тряхнуло северный район
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Землетрясение произошло недалеко от БАМ

Очередное сейсмособытие зафиксировали в Бурятии ночью 16 октября. Оно произошло в Северо-Байкальском районе в 3:34 по местному времени – в точке с координатами 56.12° северной широты и 111.26° восточной долготы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, энергетический класс землетрясения составил 10,8, а магнитуда – 3,7. Эпицентр находился в долине реки Верхняя Ангара, впадающей в Байкал – это в 30 километрах к востоку от станции «Новый Уоян» Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

С начала года там произошло уже 10 ощутимых подземных толчков. Последний – в среду, 11 октября. Его почувствовали на той же самой станции и в одноимённом посёлке, напоминает издание.

Протяжённость Байкальской рифтовой зоны, где, по предположению учёных, идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит – около двух тысяч километров. В её центральной части находится Байкал, на юге – монгольское озеро Хубсугул, а на севере – горный район, по которому тянется Байкало-Амурская магистраль (БАМ), отмечает «Интерфакс». Усиление сейсмической активности фиксировалось там с осени 2020-го (тогда в сентябре на юге Байкала случилось Быстринское землетрясение магнитудой 5,5). В 2023-ем наметился её спад. 
землетрясение

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