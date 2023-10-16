В Бурятии посреди ночи тряхнуло северный район



Очередное сейсмособытие зафиксировали в Бурятии ночью 16 октября. Оно произошло в Северо-Байкальском районе в 3:34 по местному времени – в точке с координатами 56.12° северной широты и 111.26° восточной долготы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.



По данным сейсмологов, энергетический класс землетрясения составил 10,8, а магнитуда – 3,7. Эпицентр находился в долине реки Верхняя Ангара, впадающей в Байкал – это в 30 километрах к востоку от станции «Новый Уоян» Байкало-Амурской магистрали (БАМ).



С начала года там произошло уже 10 ощутимых подземных толчков. Последний – в среду,



С начала года там произошло уже 10 ощутимых подземных толчков. Последний – в среду, 11 октября . Его почувствовали на той же самой станции и в одноимённом посёлке, напоминает издание.

Протяжённость Байкальской рифтовой зоны, где, по предположению учёных, идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит – около двух тысяч километров. В её центральной части находится Байкал, на юге – монгольское озеро Хубсугул, а на севере – горный район, по которому тянется Байкало-Амурская магистраль (БАМ), отмечает «Интерфакс». Усиление сейсмической активности фиксировалось там с осени 2020-го (тогда в сентябре на юге Байкала случилось Быстринское землетрясение магнитудой 5,5). В 2023-ем наметился её спад.

