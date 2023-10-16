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В Бурятии подпольный коноплевод бежал от росгвардейцев через балкон

В Бурятии подпольный коноплевод бежал от росгвардейцев через балкон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Росгвардейцы и полицейские приехали на место из-за плача ребёнка

Вечером в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии жители многоквартирного дома пожаловались на продолжительный плач ребёнка из соседней квартиры. На место выехали полицейские и наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Когда они прибыли на место, из квартиры доносилась громкая музыка, но двери никто не открывал. Росгвардейцы обошли дом с торца и увидели мужчину, который спускался по балкону со второго этажа из окна злополучной квартиры.

Сотрудники задержали беглеца и привели его к дверям квартиры. Однако задержанный отказался открывать дверь. Поэтому на место прибыли представители экстренной службы, которые вскрыли дверь.

Войдя в квартиру, правоохранители обнаружили спящую женщину, находившуюся в состоянии опьянения, и грудного ребёнка.

Во время осмотра в квартире была найдена рассада конопли в шкафу, оборудованном под теплицу, а также растительная масса, расфасованная в полиэтиленовые пакеты. В дальнейшем результаты экспертизы показали, что это марихуана, весом более килограмма.

- Задержанный, ранее судимый 39-летний местный житель, был доставлен в полицию. По факту незаконного оборота наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. В отношении матери ребенка составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
Росгвардия конопля марихуана наркотики

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