16 октября

15 октября

Популярное

Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины

Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Происшествия,  Фото:скриншот с видео УФСБ по Забайкальскому краю

Читинку обвиняют в госизмене

В Забайкальском крае Управление ФСБ России пресекло противоправную деятельность жительницы Читы. Она причастна к государственной измене, сообщает пресс-служба управления.

«Девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала её представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкалья военнослужащих и воинских соединений Вооружённых Сил Российской Федерации, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции», - сказано в сообщении.

Следственный отдел УФСБ России по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

Женщина задержана и находится под стражей.
ФСБ Украина Забайкальский край госизмена

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии посреди ночи тряхнуло северный район
В Бурятии посреди ночи тряхнуло северный район
Происшествия, 16.10.2023
Землетрясение произошло недалеко от БАМ
В Бурятии подпольный коноплевод бежал от росгвардейцев через балкон
В Бурятии подпольный коноплевод бежал от росгвардейцев через балкон
Происшествия, 16.10.2023
Росгвардейцы и полицейские приехали на место из-за плача ребёнка
В Бурятии прояснили «навозный» инцидент со свинокомплексом
В Бурятии прояснили «навозный» инцидент со свинокомплексом
Происшествия, 16.10.2023
Ситуацию со свинокомплексом «Восточно-Сибирский» прокомментировали в Минсельхозе Бурятии
В Улан-Удэ сильный ветер снёс беседку на тропе здоровья
В Улан-Удэ сильный ветер снёс беседку на тропе здоровья
Происшествия, 16.10.2023
Инцидент произошёл на Верхней Берёзовке
За неделю в Улан-Удэ произошло 36 засоров
За неделю в Улан-Удэ произошло 36 засоров
Происшествия, 16.10.2023
Специалистам пришлось промыть более 600 метров канализации
В Бурятии вынесли приговор группе вымогателей
В Бурятии вынесли приговор группе вымогателей
Происшествия, 16.10.2023
Они признаны виновными в восьми преступлениях
В Иркутской области расследуют дело о контрабанде леса на 54,8 млн
В Иркутской области расследуют дело о контрабанде леса на 54,8 млн
Происшествия, 16.10.2023
Преступников поймали иркутские транспортные полицейские совместно с погрануправлением ФСБ России по Бурятии
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия, 16.10.2023
Авария произошла в обеденное время 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^