Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины

Читинку обвиняют в госизмене
В Забайкальском крае Управление ФСБ России пресекло противоправную деятельность жительницы Читы. Она причастна к государственной измене, сообщает пресс-служба управления.
«Девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала её представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкалья военнослужащих и воинских соединений Вооружённых Сил Российской Федерации, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции», - сказано в сообщении.
Следственный отдел УФСБ России по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).
Женщина задержана и находится под стражей.
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