С огнём боролись 20 человек
Накануне, 15 октября, в Прибайкальском районе Бурятии потушили лесной пожар. Возгорание обнаружили14 октября на Монастырском острове озера Котокель.
- Причиной стало неосторожное обращение с огнём. На тушении работали 20 человек из числа лесной охраны и пожарных десантников. Было задействовано три единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 11 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Тушение пожара осложнялось труднодоступной местностью с крутизной склона более 40 градусов, каменистыми россыпями и сильным ветром.
На утро 16 октября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.
Открыт свободный доступ в лес, но при нахождении в лесу необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, напомнили жителям.
В Бурятии потушили лесной пожар на Монастырском острове
Происшествия, Фото:
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