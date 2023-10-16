В Бурятии потушили лесной пожар на Монастырском острове

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

С огнём боролись 20 человек



Накануне, 15 октября, в Прибайкальском районе Бурятии потушили лесной пожар. Возгорание обнаружили14 октября на Монастырском острове озера Котокель.



- Причиной стало неосторожное обращение с огнём. На тушении работали 20 человек из числа лесной охраны и пожарных десантников. Было задействовано три единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 11 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Тушение пожара осложнялось труднодоступной местностью с крутизной склона более 40 градусов, каменистыми россыпями и сильным ветром.



На утро 16 октября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.



Открыт свободный доступ в лес, но при нахождении в лесу необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, напомнили жителям.







