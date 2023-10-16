16 октября

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В Бурятии потушили лесной пожар на Монастырском острове

В Бурятии потушили лесной пожар на Монастырском острове
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
С огнём боролись 20 человек

Накануне, 15 октября, в Прибайкальском районе Бурятии потушили лесной пожар. Возгорание обнаружили14 октября на Монастырском острове озера Котокель.

- Причиной стало неосторожное обращение с огнём. На тушении работали 20 человек из числа лесной охраны и пожарных десантников. Было задействовано три единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 11 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Тушение пожара осложнялось труднодоступной местностью с крутизной склона более 40 градусов, каменистыми россыпями и сильным ветром.

На утро 16 октября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.

Открыт свободный доступ в лес, но при нахождении в лесу необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, напомнили жителям.



лесные пожары

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