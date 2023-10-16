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В Улан-Удэ сильный ветер снёс беседку на тропе здоровья

В Улан-Удэ сильный ветер снёс беседку на тропе здоровья
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Инцидент произошёл на Верхней Берёзовке

В Улан-Удэ сильный ветер снёс беседку на тропе здоровья на Верхней Берёзовке. Фотографии опубликовали в паблике «Аноним 03».


Судя по фото, во время ветра не устояли деревянные балки беседки. В комментариях горожане возмутились тому факту, что конструкция не смогла выстоять:

«У меня лист фанеры на туалете лежал не прикрученный, и то не улетел никуда. А тут видно всю надёжность постройки»,
«По идее, и жуткий ветер конструкции должны выдерживать»,
«Здоровье, как ветром сдуло»,
«Есть теперь на что свалить».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на прошедших выходных разбушевалась непогода. В Улан-Удэ из-за сильных порывов ветра ночью были повреждены дорожные ограждения, остановки, упали деревья и т.д. Устранением последствий разгула стихии занимались мобильные бригады комбината по благоустройству.

ветер

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