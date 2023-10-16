ДТП произошло в Саянске
В городе Саянск Иркутской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб 34-летний пешеход.
- Предварительно установлено, что 15 октября около часа ночи при подъезде к Саянску 35-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлендер» допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть. В результате ДТП 34-летний мужчина от полученных травм скончался, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям всех участников аварии.
В Иркутской области водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода
Происшествия, Фото:
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