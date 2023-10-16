За неделю в Улан-Удэ произошло 36 засоров

Специалистам пришлось промыть более 600 метров канализации



В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в столице Бурятии за последнюю неделю – с 9 по 15 октября включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали четыре повреждения.



Кроме того, специалисты устранили 36 засоров. Неделей ранее был 31. В Улан-Удэ также промыли шесть участков канализации общей протяжённостью 667 метров и выявили три незаконных подключения к централизованным сетям водоснабжения.