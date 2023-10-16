В Иркутской области расследуют дело о контрабанде леса на 54,8 млн

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Преступников поймали иркутские транспортные полицейские совместно с погрануправлением ФСБ России по Бурятии



В Иркутской области расследуют уголовное дело о контрабанде древесины на 54,8 млн рублей.



Деятельность организованной группы ранее пресекли транспортные полицейские во взаимодействии с Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой и погрануправлением ФСБ России по Бурятии.



- Установлены новые ранее неизвестные эпизоды криминальной активности задержанных, которые с апреля по июнь 2017 года незаконно транспортировали за рубеж ещё не менее 11,6 тысяч кубометров древесины стоимостью 54,8 млн рублей, - сообщает Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте.



Транспортные полицейские и оперативники ФСБ устанавливают фигурантов, причастных к совершению преступлений, и новые факты контрабандного вывоза леса.



Расследование продолжается.

