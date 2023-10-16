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В Иркутской области расследуют дело о контрабанде леса на 54,8 млн

В Иркутской области расследуют дело о контрабанде леса на 54,8 млн
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Преступников поймали иркутские транспортные полицейские совместно с погрануправлением ФСБ России по Бурятии

В Иркутской области расследуют уголовное дело о контрабанде древесины на 54,8 млн рублей.

Деятельность организованной группы ранее пресекли транспортные полицейские во взаимодействии с Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой и погрануправлением ФСБ России по Бурятии.

- Установлены новые ранее неизвестные эпизоды криминальной активности задержанных, которые с апреля по июнь 2017 года незаконно транспортировали за рубеж ещё не менее 11,6 тысяч кубометров древесины стоимостью 54,8 млн рублей, - сообщает Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские и оперативники ФСБ устанавливают фигурантов, причастных к совершению преступлений, и новые факты контрабандного вывоза леса.

Расследование продолжается.
контрабанда леса

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