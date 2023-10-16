В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Авария произошла в обеденное время



В субботу, 14 октября, в Улан-Удэ из-за ДТП с автомобилем простаивали трамваи, сообщается в оперативной сводке по городу.



Инцидент произошёл в 12:39 на перекрёстке улиц Ключевская – Дарханская. В ДТП попал вагона трамвая маршрута № 4.



В этой связи до 13:24 было закрыто движение трамваев маршрутов № 4, 8 с остановки «Лицей № 24» в сторону развязки «20а квартал». Время простоя составило 45 минут.

