Авария произошла в обеденное время
В субботу, 14 октября, в Улан-Удэ из-за ДТП с автомобилем простаивали трамваи, сообщается в оперативной сводке по городу.
Инцидент произошёл в 12:39 на перекрёстке улиц Ключевская – Дарханская. В ДТП попал вагона трамвая маршрута № 4.
В этой связи до 13:24 было закрыто движение трамваев маршрутов № 4, 8 с остановки «Лицей № 24» в сторону развязки «20а квартал». Время простоя составило 45 минут.
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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