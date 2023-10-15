В Иркутской области горели гаражи с майнинговым оборудованием





















Рано утром 14 октября в Усть-Илимске произошёл крупный пожар в гаражном кооперативе «Сокол».Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, на момент прибытия первого подразделения пожарных горел второй уровень гаражного бокса, из вентиляционных проёмов бокса и из-под кровли вырывалось пламя, существовала угроза распространения огня во внутренние помещения и на соседние боксы.Из-за большого количества проводов под напряжением в первые минуты приступить к тушению было невозможно. Одновременно с этим пожарные вскрывали ворота гаражей и эвакуировали технику.Всего было спасено 10 автомобилей. Ещё три машины, которые находились в горящем гараже, оказались повреждены огнём.На ликвидацию пожара потребовалось более 2 часов. Общая площадь составила 400 квадратных метров.Дознаватели МЧС установили, что в кооперативе на ночь выключается электричество, а рано утром включается. В гаражном боксе, где начался пожар, находилось большое количество оборудования для майнинга. Собственник заявил, что большая часть машин не была подключена к сети. Установлено, что сам пожар начался в месте ввода силового кабеля в гараж.Проверка продолжается.