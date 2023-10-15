«Собака сзади, помогите!» - писал мальчик в районном чате
В Улан-Удэ отловили алабая, находившегося на самовыгуле, который сильно испугал ребёнка.
Инцидент произошёл в 120 квартале. Мальчик шёл по улице, когда на него выскочил огромный пёс. Испуганный ребёнок написал просьбу о помощи в районный вайбер-чат, скрины с которого опубликовал телеграм-канал «Степной дозор».
«Собака сзади. Помогите!» - написал ребёнок.
Местные жители быстро отреагировали и стали спрашивать, где находится мальчик.
«Я возле «Малины» шёл. Она выскочила, я отвернулся от неё. Она замолчала. Мне страшно. Она сзади на горе. Помогите, мне страшно!» - ответил он.
В итоге неравнодушные взрослые пришли ему на помощь – подъехали на машине и увезли мальчика.
В свою очередь, в комитете городского хозяйства прокомментировали, что заявка была передана в службу отлова в 9:14. Собаку породы алабай отловили уже в 10:40.
– В настоящее время в отношении хозяев осуществляется сбор материалов для привлечения их к административной ответственности за самовыгул. Хорошо, что этот случай обошёлся без трагедий. Просим владельцев собак соблюдать правила содержания своих питомцев. Особенно не отпускать собак на самовыгул, – обратился заместитель председателя комитета городского хозяйства Игорь Мункуев.
Штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.
В Улан-Удэ алабай на самовыгуле сильно испугал ребёнка
Происшествия, Фото:
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