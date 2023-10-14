Ребёнок пострадал при пожаре в Улан-Удэ

Происшествия, Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

Пожар произошёл ночью



Возгорание веранды двухквартирного жилого дома по улице Мирной в посёлке Исток произошло минувшей ночью.



- До прибытия пожарных подразделений женщина 1995 года рождения вместе с несовершеннолетним ребёнком 2019 года рождения самостоятельно эвакуировались из задымлённого помещения через окно, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



В ходе эвакуации ребёнок получил травмы, осмотрен врачами скорой медицинской помощи.



К тушению привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. В течение трёх минут пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра.



Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

