Пожар произошёл ночью
Возгорание веранды двухквартирного жилого дома по улице Мирной в посёлке Исток произошло минувшей ночью.
- До прибытия пожарных подразделений женщина 1995 года рождения вместе с несовершеннолетним ребёнком 2019 года рождения самостоятельно эвакуировались из задымлённого помещения через окно, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
В ходе эвакуации ребёнок получил травмы, осмотрен врачами скорой медицинской помощи.
К тушению привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. В течение трёх минут пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра.
Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Ребёнок пострадал при пожаре в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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