В Улан-Удэ при пожаре в частном доме погиб мужчина

В ходе тушения в одном из помещений было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.







По уточнённой информации дом выгорел изнутри полностью, а также повреждена кровля здания на общей площади 40 кв.м.

Вечером 13 октября на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании жилого дома по улице Перспективной в посёлке Зверосовхоз.- На момент прибытия первого подразделения горел дом. Огнеборцами оперативно была снята угроза перехода огня на соседние строения. Пожар был локализован на предварительной площади 70 кв.м., - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.В результате пожара отравление продуктами горения лёгкой степени тяжести получила 75-летняя женщина, направлена в БСМП для дополнительного обследования.Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.