В Улан-Удэ ищут водителя, скрывшегося с места ДТП









В результате ДТП водитель получила ушибы. Её осмотрели медики, оказали помощь и отпустили домой.



В настоящий момент ведутся розыскные мероприятия по установлению личности водителя, скрывшегося с места происшествия.



Очевидцев произошедшего просят позвонить в группу розыска Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии по телефону: 8(3012)29-29-37.







Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего днём 12 октября в Железнодорожном районе Улан-Удэ.- Около 14:40 водитель неустановленного автомобиля, следуя по улице Октябрьская на перекрёстке не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер» под управлением 40-летней женщины, после чего с места аварии скрылся, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.