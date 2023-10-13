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В Улан-Удэ ищут водителя, скрывшегося с места ДТП

В Улан-Удэ ищут водителя, скрывшегося с места ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Медицинская помощь потребовалась женщине-водителю

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего днём 12 октября в Железнодорожном районе Улан-Удэ.

- Около 14:40 водитель неустановленного автомобиля, следуя по улице Октябрьская на перекрёстке не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер» под управлением 40-летней женщины, после чего с места аварии скрылся, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП водитель получила ушибы. Её осмотрели медики, оказали помощь и отпустили домой.

В настоящий момент ведутся розыскные мероприятия по установлению личности водителя, скрывшегося с места происшествия.

Очевидцев произошедшего просят позвонить в группу розыска Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии по телефону: 8(3012)29-29-37.

ДТП

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