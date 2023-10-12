В Ангарске пенсионер едва не перевёл мошенникам «похоронные» деньги



Ангарчанин обналичил накопления, отложенные на похороны, а по пути в банк поделился информацией с таксистом, который и заставил его прекратить разговор и проехать в полицию.



- Благодаря внимательности и активной гражданской позиции водителя такси, удалось сохранить 210 тысяч рублей, которые могли оказаться у преступников, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Кроме того, таксист порекомендовал коллегам внимательно относиться к пассажирам, и в похожих ситуациях следовать его примеру.







В Ангарске бдительный таксист спас пожилого пассажира от телефонных мошенников. Заметив, что пассажир ведёт себя странно и явно находится под влиянием преступников, таксист привёз дедушку в отдел полиции. Там правоохранители объяснили 74-летнему ангарчанину, что он едва не стал жертвой преступников. Пенсионер к этому времени уже снял со счетов «похоронные» деньги и планировал перевести их по реквизитам, указанным преступниками.Сам таксист, пожелавший остаться неизвестным, так прокомментировал случившееся: «Поступила заявка. На указанном адресе ко мне в автомобиль сел пожилой мужчина с листком и карандашом в руках. Я задал ему несколько вопросов о том, куда он направляется, на что получал односложные ответы. Из них стало ясно, что дедушка едет в банк, чтобы перевести кому-то крупную сумму денег. Реакция и состояние мужчины вызвали у меня подозрение. Далее я позвонил в полицию, рассказав о ситуации. Дежурный попросил приехать вместе с пассажиром в отдел полиции».Оперативными сотрудниками установлено, что в течение дня мужчине названивали неизвестные, представляясь правоохранителями. Звонившие сообщили, что кто-то пытается по доверенности снять деньги со счетов пенсионера, а для их сохранения необходимо перевести все финансы на «безопасный» счёт.