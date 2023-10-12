В Ангарске осудят водителя, который чуть не отрубил руку мотоциклисту

Происшествия, Фото: прокуратура Иркутской области

Мужчины между собой не поделили парковочное место



В Ангарске предстанет перед судом 61-летний местный житель, который рубящим предметом ударил 51-летнего мотоциклиста. Ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением предметов в качестве оружия».



Инцидент произошёл 13 июля около супермаркета в 123 квартале.



- Между водителем автомобиля «Мицубиси» и 51-летним водителем мотоцикла «Хонда» произошёл конфликт после сделанного последним замечания о нарушении правил парковки. В какой-то момент обвиняемый вооружился рубящим предметом и нанёс удар по руке мотоциклиста, причинив рубленую рану с переломом кости. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Во время инцидента пострадавший был с супругой, которая сняла всё происходящее на камеру телефона. Личность мужчины установили сотрудники полиции и с учётом собранных доказательств признал свою вину.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.









