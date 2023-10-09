В Бурятии погиб пациент больницы, выпав с третьего этажа

Выясняются все обстоятельства произошедшего



В Баргузинском районе Бурятии в здании хирургического отделения ЦРБ произошёл несчастный случай. Здесь погиб пациент, выпав из окна третьего этажа. Молодой мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Инцидент произошёл накануне ночью.



Мужчина госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья в связи с длительным употреблением алкоголя. По информации министерства здравоохранения Бурятии, пациент проник в служебное помещение, откуда выпал из окна на третьем этаже.



- Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили пресс-службе регионального минздрава.



В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

