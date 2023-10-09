Выясняются все обстоятельства произошедшего
В Баргузинском районе Бурятии в здании хирургического отделения ЦРБ произошёл несчастный случай. Здесь погиб пациент, выпав из окна третьего этажа. Молодой мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Инцидент произошёл накануне ночью.
Мужчина госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья в связи с длительным употреблением алкоголя. По информации министерства здравоохранения Бурятии, пациент проник в служебное помещение, откуда выпал из окна на третьем этаже.
- Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили пресс-службе регионального минздрава.
В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства.
В Бурятии погиб пациент больницы, выпав с третьего этажа
Происшествия, Фото:
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