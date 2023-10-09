В Улан-Удэ пьяный мужчина обкидывал камнями вагоны

Его задержали и уже привлекли за мелкое хулиганство
Этот инцидент произошёл в Улан-Удэ, на станции «Тальцы» Восточно-Сибирской железной дороги. В дежурную часть поступило сообщение, что некий мужчина обкидывает камнями грузовые составы.
Как выяснилось, это 32-летний не раз судимый местный житель. Мужчина напился и атаковал вагоны, стоявшие на подъездных путях.
Нарушителя задержали и доставили в линейный отдел полиции. Его уже привлекли к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде и мелкое хулиганство – по статье 20.21 и по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Кроме того, с возмутителем спокойствия провели профилактическую беседу, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Выясняются все обстоятельства произошедшего
Его задержали и уже привлекли за мелкое хулиганство
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