В аэропорту Иркутска задержали наркосбытчика из федерального розыска

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы



Накануне транспортные полицейские в аэропорту Иркутска задержали 35-летнего мужчину, который долгое время находился федеральном и межгосударственном розыске. Его подозревают в сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере.



- В помещении аэровокзала внутренних авиалиний при помощи систем мониторинга установлен и задержан 35-летний мужчина, который продолжительное время находился в федеральном розыске за сбыт наркотиков синтетического происхождения в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Задержанного передали в орган, объявивший его в розыск, для проведение следственных действий. Мужчине грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.





