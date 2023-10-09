Мужчине грозит пожизненное лишение свободы
Накануне транспортные полицейские в аэропорту Иркутска задержали 35-летнего мужчину, который долгое время находился федеральном и межгосударственном розыске. Его подозревают в сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере.
- В помещении аэровокзала внутренних авиалиний при помощи систем мониторинга установлен и задержан 35-летний мужчина, который продолжительное время находился в федеральном розыске за сбыт наркотиков синтетического происхождения в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Задержанного передали в орган, объявивший его в розыск, для проведение следственных действий. Мужчине грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.
В аэропорту Иркутска задержали наркосбытчика из федерального розыска
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они ушли на занятия и не вернулись
Питбайк подростку купили родители
Мужчина шёл по дороге в попутном направлении
Мужчина пошёл на преступления вскоре после выхода на свободу
Он осуждён за превышение должностных полномочий и служебный подлог
Происшествия, 08.10.2023
Люди лишились крыши над головой перед холодами
Происшествия, 08.10.2023
Жителей одного из микрорайонов терроризирует целая свора псов
Происшествия, 07.10.2023
По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении
Происшествия, 07.10.2023
Возгорание тушили более 4 часов
Возбуждено уголовное дело
Мужчина хотел с её помощью сдать на права
Искры из выхлопной трубы спецтехники подожгли сухую траву
Женщины устроили разборки прямо на улице
Мужчина воспользовался её неумением пользоваться мобильным банком
Молодой человек разъезжал на «Жигулях» без номеров