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В аэропорту Иркутска задержали наркосбытчика из федерального розыска

В аэропорту Иркутска задержали наркосбытчика из федерального розыска
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчине грозит пожизненное лишение свободы

Накануне транспортные полицейские в аэропорту Иркутска задержали 35-летнего мужчину, который долгое время находился федеральном и межгосударственном розыске. Его подозревают в сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере.

- В помещении аэровокзала внутренних авиалиний при помощи систем мониторинга установлен и задержан 35-летний мужчина, который продолжительное время находился в федеральном розыске за сбыт наркотиков синтетического происхождения в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Задержанного передали в орган, объявивший его в розыск, для проведение следственных действий. Мужчине грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.


Иркутск наркотики транспортная полиция

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