В селе Бурятии бесследно пропали две школьницы





На минувшей неделе в джидинском селе Армак разыскивали 10-летнюю девочку, которая ушла с занятий и исчезла. В районной группе опубликовали приметы пропавшей. Ребёнок нашёлся в тот же день.

Всё произошло в прибайкальском селе Турка. Там с пятницы ищут двух местных жительниц 11-ти и 13-ти лет.Как сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», утром 6 октября девочки ушли в школу и не вернулись. О них до сих пор нет никаких вестей.