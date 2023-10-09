В селе Бурятии бесследно пропали две школьницы

Они ушли на занятия и не вернулись
Всё произошло в прибайкальском селе Турка. Там с пятницы ищут двух местных жительниц 11-ти и 13-ти лет.
Как сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», утром 6 октября девочки ушли в школу и не вернулись. О них до сих пор нет никаких вестей.
На минувшей неделе в джидинском селе Армак разыскивали
10-летнюю девочку, которая ушла с занятий и исчезла. В районной группе опубликовали приметы пропавшей. Ребёнок нашёлся в тот же день.
Они ушли на занятия и не вернулись
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