В Улан-Удэ 16-летий байкер попал в ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Питбайк подростку купили родители



Днём 8 октября в Улан-Удэ 16-летний водитель питбайка «Регул Мото Медалист» попал в ДТП.



- Следуя по ул. Заиграевская, на перекрёстке не предоставил преимущества в движении следующей во встречной автомашине «Хендэ Солярис» и совершил столкновение. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Госавтоинспекторы установили, что мототранспорт подростку купили родители.

