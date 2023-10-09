Питбайк подростку купили родители
Днём 8 октября в Улан-Удэ 16-летний водитель питбайка «Регул Мото Медалист» попал в ДТП.
- Следуя по ул. Заиграевская, на перекрёстке не предоставил преимущества в движении следующей во встречной автомашине «Хендэ Солярис» и совершил столкновение. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Госавтоинспекторы установили, что мототранспорт подростку купили родители.
В Улан-Удэ 16-летий байкер попал в ДТП
Происшествия, Фото:
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