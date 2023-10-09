Мужчина шёл по дороге в попутном направлении
В субботу в Тункинском районе Бурятии женщина-водитель сбила пьяного пешехода, шедшего по дороге в попутном направлении. ДТП произошло около 22:20.
- 34-летняя водитель автомобиля «Тойота Приус», следуя по автодороге Култук – Монды в 100 метрах от села Шулуты совершила наезд на 37-летнего пешехода в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Госавтоинспекции отметили, что пешеход находился в тёмное время суток на проезжей части без светоотражающих элементов.
В Бурятии под колёса «Тойоты» попал пьяный пешеход
Происшествия, Фото:
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