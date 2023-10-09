Мужчина пошёл на преступления вскоре после выхода на свободу
Ранее судимый житель Селенгинского района Бурятии признан виновным в совершении нескольких преступлений: по ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 115 УК РФ «Грабёж с применением насилия», «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Судом установлено, что спустя непродолжительное время после условно-досрочного освобождения, в декабре 2022 года мужчина, находясь в квартире своего знакомого, после распития спиртных напитков украл его телефон.
В январе 2023 года в одном из общежитий, подавляя сопротивление, нанёс удар кулаком 66-летнему мужчине, после чего у него на глазах украл антенну и приставку для телевизора.
В марте 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанёс удары табуретом своему знакомому, причинив ему лёгкий вред здоровью.
- Гусиноозерский городской суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Бурятии избил знакомого табуреткой
Происшествия, Фото:
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