Житель Бурятии избил знакомого табуреткой

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мужчина пошёл на преступления вскоре после выхода на свободу



Ранее судимый житель Селенгинского района Бурятии признан виновным в совершении нескольких преступлений: по ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 115 УК РФ «Грабёж с применением насилия», «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».



Судом установлено, что спустя непродолжительное время после условно-досрочного освобождения, в декабре 2022 года мужчина, находясь в квартире своего знакомого, после распития спиртных напитков украл его телефон.



В январе 2023 года в одном из общежитий, подавляя сопротивление, нанёс удар кулаком 66-летнему мужчине, после чего у него на глазах украл антенну и приставку для телевизора.



В марте 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанёс удары табуретом своему знакомому, причинив ему лёгкий вред здоровью.



- Гусиноозерский городской суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.

