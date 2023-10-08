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В Улан-Удэ ребёнок отбился сумкой от агрессивной собаки

В Улан-Удэ ребёнок отбился сумкой от агрессивной собаки
Происшествия,  Фото:чат отлова собак по Советскому району
Жителей одного из микрорайонов терроризирует целая свора псов

Заброшенный участок на улице Кабанская в Улан-Удэ – это в микрорайоне Заречный – облюбовала стая бродячих собак. Об этом рассказали местные жители в чате по отлову беспризорных животных в Советском районе.

Люди попросили отловить эту свору.
 
- Не дают уже пройти мимо. Одна из собак напала на мальчика. Отбился сумкой, – сообщили очевидцы накануне и опубликовали несколько снимков с четвероногими.

Заявку приняли. В конце сентября в том же самом чате разгорелся спор вокруг домашнего животного, попавшего в отлов. Как выяснилось, четвероногое выбежало из ограды на улицу и его забрали в приют. Дело было на станции «Дивизионная».

Владелица боксёра выложила в группе фото своей любимицы по кличке Боня и поинтересовалась, не попадалась ли она собаколовам. А после утвердительного ответа пообещала забрать пса. Однако другие участники чата потребовали его не отдавать.
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