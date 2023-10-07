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В Бурятии при пожаре погиб мужчина

В Бурятии при пожаре погиб мужчина
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении

Ночью 6 октября на пульт пожарной охраны поступил вызов о возгорании жилого дома в селе Петропавловка Джидинского района. К месту пожара был направлен дежурный караул 16-ой пожарной части 5-го Джидинского района ГПС Бурятии.

- К месту вызова огнеборцы прибыли за 4 минуты и приступили к тушению возгорания, которое было ликвидировано за 36 минут. В результате пожара изнутри выгорел дом на общей площади 42 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

После ликвидации очага возгорания в одной из комнат был обнаружен мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

Для ликвидации очага возгорания было задействовано 5 человек личного состава и 2 автоцистерны 5-го Джидинского района ГПС республики.
пожарные

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