В Бурятии при пожаре погиб мужчина

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении



Ночью 6 октября на пульт пожарной охраны поступил вызов о возгорании жилого дома в селе Петропавловка Джидинского района. К месту пожара был направлен дежурный караул 16-ой пожарной части 5-го Джидинского района ГПС Бурятии.



- К месту вызова огнеборцы прибыли за 4 минуты и приступили к тушению возгорания, которое было ликвидировано за 36 минут. В результате пожара изнутри выгорел дом на общей площади 42 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



После ликвидации очага возгорания в одной из комнат был обнаружен мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.



Для ликвидации очага возгорания было задействовано 5 человек личного состава и 2 автоцистерны 5-го Джидинского района ГПС республики.

