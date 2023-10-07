В селе Бурятии произошёл пожар на пилораме

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Возгорание тушили более 4 часов



Накануне, 6-го октября, утром поступило сообщение о возгорании здания в улусе Цолга Еравнинского района. На вызов был отправлен дежурный караул 18-й пожарной части 16-го Еравнинского отряда ГПС Бурятии.



- По прибытии личного состава огнём было охвачено здание, находящееся на территории пилорамы. Существовала угроза распространения огня на соседний дом, располагающийся в 1 метре от места пожара общей площадью 140 кв.м. Огнеборцы смогли предотвратить переход огня, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Для ликвидации очага возгорания потребовалось более 4 часов.



В результате пожара было уничтожено здание на площади 140 кв.м. Пострадавших нет: работники пилорамы смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего здания.



По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрических проводов. В тушении пожара задействовано 7 человек личного состава и 2 автоцистерны 16-го Еравнинского отряда ГПС республики. Также в тушении пожара участвовали 3 добровольца и 3 водовозки от ДПК «Сосново-Озерское», местные жители.

