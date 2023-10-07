07 октября

06 октября

Популярное

В селе Бурятии произошёл пожар на пилораме

В селе Бурятии произошёл пожар на пилораме
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Возгорание тушили более 4 часов

Накануне, 6-го октября, утром поступило сообщение о возгорании здания в улусе Цолга Еравнинского района. На вызов был отправлен дежурный караул 18-й пожарной части 16-го Еравнинского отряда ГПС Бурятии.

- По прибытии личного состава огнём было охвачено здание, находящееся на территории пилорамы. Существовала угроза распространения огня на соседний дом, располагающийся в 1 метре от места пожара общей площадью 140 кв.м. Огнеборцы смогли предотвратить переход огня, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Для ликвидации очага возгорания потребовалось более 4 часов.

В результате пожара было уничтожено здание на площади 140 кв.м. Пострадавших нет: работники пилорамы смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего здания.

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрических проводов. В тушении пожара задействовано 7 человек личного состава и 2 автоцистерны 16-го Еравнинского отряда ГПС республики. Также в тушении пожара участвовали 3 добровольца и 3 водовозки от ДПК «Сосново-Озерское», местные жители.
пожарные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалец синим трактором поджёг поле
Забайкалец синим трактором поджёг поле
Происшествия, 06.10.2023
Искры из выхлопной трубы спецтехники подожгли сухую траву
Забайкалец украл свыше 250 тысяч у доверчивой знакомой
Забайкалец украл свыше 250 тысяч у доверчивой знакомой
Происшествия, 06.10.2023
Мужчина воспользовался её неумением пользоваться мобильным банком
В Бурятии поймали 19-летнего пьяного водителя без прав
В Бурятии поймали 19-летнего пьяного водителя без прав
Происшествия, 06.10.2023
Молодой человек разъезжал на «Жигулях» без номеров
В Иркутской области из горящего дома эвакуировались три человека
В Иркутской области из горящего дома эвакуировались три человека
Происшествия, 06.10.2023
Площадь возгорания составила 120 квадратных метров
Жительница Бурятии предстанет перед судом за смертельное ДТП
Жительница Бурятии предстанет перед судом за смертельное ДТП
Происшествия, 06.10.2023
Автомобилистка без прав с родственниками поехала из Закаменска в Улан-Удэ
В райцентре в Бурятии с утра пораньше загорелась баня
В райцентре в Бурятии с утра пораньше загорелась баня
Происшествия, 06.10.2023
Огонь едва не перекинулся на соседние постройки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^