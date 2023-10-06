Не приглянувшийся грабителям улан-удэнец лишился удочки

Возбуждено уголовное дело



Вечером 30 сентября в отдел полиции по Октябрьскому району поступило заявление о грабеже от 23-летнего улан-удэнца. Молодой человек рассказал, что возвращаясь домой с рыбалки на реке Уда, когда к нему подошли двое неизвестных.



- Нетрезвые мужчины стали задавать вопросы относительно жизни и рода деятельности заявителя, интересоваться, куда он направляется. После один из них отобрал у него спиннинг, посоветовав, как можно скорее покинуть место встречи, пока они его не побили. Потерпевший обратился в полицию. Ущерб составил три тысячи рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи 35-летний горожанин. По его словам, удочку он украл, чтобы проучить не вызвавшего симпатию прохожего, и планировал пользоваться ею сам. Похищенное имущество у него изъято.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся следствие.

