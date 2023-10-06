06 октября

05 октября

Популярное

Не приглянувшийся грабителям улан-удэнец лишился удочки

Не приглянувшийся грабителям улан-удэнец лишился удочки
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Возбуждено уголовное дело

Вечером 30 сентября в отдел полиции по Октябрьскому району поступило заявление о грабеже от 23-летнего улан-удэнца. Молодой человек рассказал, что возвращаясь домой с рыбалки на реке Уда, когда к нему подошли двое неизвестных.

- Нетрезвые мужчины стали задавать вопросы относительно жизни и рода деятельности заявителя, интересоваться, куда он направляется. После один из них отобрал у него спиннинг, посоветовав, как можно скорее покинуть место встречи, пока они его не побили. Потерпевший обратился в полицию. Ущерб составил три тысячи рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи 35-летний горожанин. По его словам, удочку он украл, чтобы проучить не вызвавшего симпатию прохожего, и планировал пользоваться ею сам. Похищенное имущество у него изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся следствие.
грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалец синим трактором поджёг поле
Забайкалец синим трактором поджёг поле
Происшествия, 06.10.2023
Искры из выхлопной трубы спецтехники подожгли сухую траву
Забайкалец украл свыше 250 тысяч у доверчивой знакомой
Забайкалец украл свыше 250 тысяч у доверчивой знакомой
Происшествия, 06.10.2023
Мужчина воспользовался её неумением пользоваться мобильным банком
В Бурятии поймали 19-летнего пьяного водителя без прав
В Бурятии поймали 19-летнего пьяного водителя без прав
Происшествия, 06.10.2023
Молодой человек разъезжал на «Жигулях» без номеров
В Иркутской области из горящего дома эвакуировались три человека
В Иркутской области из горящего дома эвакуировались три человека
Происшествия, 06.10.2023
Площадь возгорания составила 120 квадратных метров
Жительница Бурятии предстанет перед судом за смертельное ДТП
Жительница Бурятии предстанет перед судом за смертельное ДТП
Происшествия, 06.10.2023
Автомобилистка без прав с родственниками поехала из Закаменска в Улан-Удэ
В райцентре в Бурятии с утра пораньше загорелась баня
В райцентре в Бурятии с утра пораньше загорелась баня
Происшествия, 06.10.2023
Огонь едва не перекинулся на соседние постройки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^