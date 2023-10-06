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Жительница Бурятии булыжником разбила «лобовуху» соперницы

Жительница Бурятии булыжником разбила «лобовуху» соперницы
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Женщины устроили разборки прямо на улице

В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии повздорили бывшие супруги и экс-сожительница мужчины. Всё случилось на глазах у прохожих возле одного из жилых домов. Случайные свидетели конфликта вызвали на место правоохранителей.

Прибыв на место совместно с участковым оперуполномоченным полиции, росгвардейцы в ходе опроса установили, что к мужчине приехала бывшая жена. В этот момент у хозяина в гостях находилась бывшая сожительница.

Оказалось, что женщины вспомнили старые обиды и одна из них на улице булыжником разбила лобовое стекло автомобиля своей соперницы.


- Сотрудники Росгвардии задержали 30-летнюю жительницу соседнего района и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сумма причинённого ущерба составила более пяти тысяч рублей.


Росгвардия

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