Жительница Бурятии булыжником разбила «лобовуху» соперницы













В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии повздорили бывшие супруги и экс-сожительница мужчины. Всё случилось на глазах у прохожих возле одного из жилых домов. Случайные свидетели конфликта вызвали на место правоохранителей.Прибыв на место совместно с участковым оперуполномоченным полиции, росгвардейцы в ходе опроса установили, что к мужчине приехала бывшая жена. В этот момент у хозяина в гостях находилась бывшая сожительница.Оказалось, что женщины вспомнили старые обиды и одна из них на улице булыжником разбила лобовое стекло автомобиля своей соперницы.- Сотрудники Росгвардии задержали 30-летнюю жительницу соседнего района и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ведомства.Сумма причинённого ущерба составила более пяти тысяч рублей.