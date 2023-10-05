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В Улан-Удэ задержали сидельца с мешками конопли

В Улан-Удэ задержали сидельца с мешками конопли
Происшествия,  Фото:МВД Бурятии
Мужчина провёл за решёткой около 30 лет

Днём 3 октября сотрудники дорожно-патрульной службы на Левом берегу в Улан-Удэ для проверки документов остановили автомашину. В багажнике автомобиля они обнаружили два мешка с веществом растительного происхождения.

Как выяснилось, мешки принадлежали 65-летнему пассажиру, которого ехавший с семьёй водитель «подобрал» в Иволгинском районе: незнакомец ловил попутку.

- Гражданин признался, что в мешках находится марихуана: коноплю он ночью собрал в поле. По словам злоумышленника, для этой цели в намеченное место он приехал из Улан-Удэ на такси. Вес наркотического средства составил около 6 килограммов. Освидетельствованием у него, предварительно, установлен факт потребления запрещённого вещества, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Ранее мужчина был неоднократно судим за преступления имущественного характера, а также против жизни и здоровья. Был осуждён за наркопреступление. Всего он провёл в местах лишения свободы около 30 лет.

Работает грузчиком.

Возбуждено уголовное дело.

конопля

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