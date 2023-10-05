Владелец машины обратился в полицию
В посёлке Маркова под Иркутском неизвестные сняли четыре колеса с автомобиля Honda Accord. Инцидент произошёл накануне ночью около дома №128 в микрорайоне Берёзовый, сообщает Telegram-канал «Иркутск №1».
- Владельцы написали заявление в полицию, - пишется в посте.
В комментариях местные жители не удивились, что кража колёс произошла именно в Берёзовом. Горожане отметили, что воры даже не позаботились поставить кирпичи под колёсные диски:
«Берёзовый микрорайон момент»,
«Берёзовый, как гетто»,
«Времена голодные настали, тачки целиком начали угонять снова, так что неудивительно»,
«90-е годы возвращаются, у нас в Ново-Ленино стекло выбили»,
«В 90-х хотя бы кирпичи подставляли», - пишут пользователи Сети.
Под Иркутском неизвестные «разули» Honda Accord
Происшествия, Фото:
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