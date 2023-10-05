Под Иркутском неизвестные «разули» Honda Accord

Владелец машины обратился в полицию



В посёлке Маркова под Иркутском неизвестные сняли четыре колеса с автомобиля Honda Accord. Инцидент произошёл накануне ночью около дома №128 в микрорайоне Берёзовый, сообщает Telegram-канал «Иркутск №1».



- Владельцы написали заявление в полицию, - пишется в посте.



В комментариях местные жители не удивились, что кража колёс произошла именно в Берёзовом. Горожане отметили, что воры даже не позаботились поставить кирпичи под колёсные диски:



«Берёзовый микрорайон момент»,

«Берёзовый, как гетто»,

«Времена голодные настали, тачки целиком начали угонять снова, так что неудивительно»,

«90-е годы возвращаются, у нас в Ново-Ленино стекло выбили»,

«В 90-х хотя бы кирпичи подставляли», - пишут пользователи Сети.





