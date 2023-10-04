В Улан-Удэ сгорел гараж

К счастью, обошлось без пострадавших
В среду, 4 октября, во второй половине дня поступило загорелся гараж на улице Ермаковская в Улан-Удэ.
На момент прибытия пожарных гараж горел изнутри. Им потребовалось менее 10 минут понадобилось, чтобы ликвидировать пожар на общей площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет.
Всего к тушению пожара привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.
Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
К счастью, обошлось без пострадавших
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