В Улан-Удэ сгорел гараж

Всего к тушению пожара привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.



Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.





В среду, 4 октября, во второй половине дня поступило загорелся гараж на улице Ермаковская в Улан-Удэ.На момент прибытия пожарных гараж горел изнутри. Им потребовалось менее 10 минут понадобилось, чтобы ликвидировать пожар на общей площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет.