Село в Бурятии отрезало от большой земли после обрушения моста



Тот же самый мост, который ведёт к основному подвесному, смыло летом 2022-го. Двумя годами ранее его построили сами сельчане.

Недавно в джидинском селе Тохой обрушился мост. В итоге местные жители оказались в изоляции. Их отрезало от большой земли. Переправу же отремонтировать невозможно из-за подъёма реки Джида.- После спада уровня воды запланированы мероприятия по ремонту с привлечением администраций района и сельского поселения и местных жителей, – рассказали в группе «Джида-инфо 24/7».Пока продукты в селе есть – как и все товары первой необходимости. Если потребуется, их доставят на аэролодке спасатели. Глава района взял ситуацию под личный контроль.