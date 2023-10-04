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Село в Бурятии отрезало от большой земли после обрушения моста

Село в Бурятии отрезало от большой земли после обрушения моста
Происшествия,  Фото:газета «Джидинка», архив
А восстановить его не могут из-за поднявшейся реки

Недавно в джидинском селе Тохой обрушился мост. В итоге местные жители оказались в изоляции. Их отрезало от большой земли. Переправу же отремонтировать невозможно из-за подъёма реки Джида.

- После спада уровня воды запланированы мероприятия по ремонту с привлечением администраций района и сельского поселения и местных жителей, – рассказали в группе «Джида-инфо 24/7».

Пока продукты в селе есть – как и все товары первой необходимости. Если потребуется, их доставят на аэролодке спасатели. Глава района взял ситуацию под личный контроль.

Тот же самый мост, который ведёт к основному подвесному, смыло летом 2022-го. Двумя годами ранее его построили сами сельчане.
мост река

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