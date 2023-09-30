Один лесной пожар обнаружили в Бурятии за сутки

Причина возгорания - неосторожное обращение с огнём



За прошедшие сутки обнаружен один лесной пожар в Муйском районе, причина возгорания - неосторожное обращение с огнём.



- На тушении работали 5 человек из числа пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 4,5 га, - сообщают в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 30 сентября работы по ликвидации пожара в Муйском районе продолжались.



При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.







