Один лесной пожар обнаружили в Бурятии за сутки

Причина возгорания - неосторожное обращение с огнём
За прошедшие сутки обнаружен один лесной пожар в Муйском районе, причина возгорания - неосторожное обращение с огнём.
- На тушении работали 5 человек из числа пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 4,5 га, - сообщают в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 30 сентября работы по ликвидации пожара в Муйском районе продолжались.
При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
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Происшествия, Фото:
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