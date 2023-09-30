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В Бурятии столкнулись Land Cruiser и «Лада Гранта»

В Бурятии столкнулись Land Cruiser и «Лада Гранта»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавшие были осмотрены медиками и отпущены домой

В Северо-Байкальском районе Бурятии произошло ДТП с пострадавшими. Сегодня утром в 5:46 на 4 км автодороги Северобайкальск – Нижнеангарск столкнулись «Toyota Land Cruiser» и «Лада Гранта». Об этом сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

Пострадавшие - 3 человека - доставлены в центральную районную больницу в Нижнеангарске. Они осмотрены и отпущены домой. Водители направлены на медосвидетельствование.



ДТП

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