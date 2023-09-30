Пострадавшие были осмотрены медиками и отпущены домой
В Северо-Байкальском районе Бурятии произошло ДТП с пострадавшими. Сегодня утром в 5:46 на 4 км автодороги Северобайкальск – Нижнеангарск столкнулись «Toyota Land Cruiser» и «Лада Гранта». Об этом сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
Пострадавшие - 3 человека - доставлены в центральную районную больницу в Нижнеангарске. Они осмотрены и отпущены домой. Водители направлены на медосвидетельствование.
В Бурятии столкнулись Land Cruiser и «Лада Гранта»
Происшествия, Фото:
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