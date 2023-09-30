В Бурятии утонул мужчина

Сообщение о происшествии на воде поступило вечером



В 19:05 от оперативного дежурного ЕДДС Баргузинского района поступило сообщение о том, что в местности Недоросково на притоке реки Баргузин предположительно выпал из лодки и утонул мужчина.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, организовано оповещение оперативных служб. Информация уточняется.

