Сообщение о происшествии на воде поступило вечером
В 19:05 от оперативного дежурного ЕДДС Баргузинского района поступило сообщение о том, что в местности Недоросково на притоке реки Баргузин предположительно выпал из лодки и утонул мужчина.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, организовано оповещение оперативных служб. Информация уточняется.
В Бурятии утонул мужчина
Происшествия, Фото:
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