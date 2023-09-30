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В Бурятии утонул мужчина

В Бурятии утонул мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сообщение о происшествии на воде поступило вечером

В 19:05 от оперативного дежурного ЕДДС Баргузинского района поступило сообщение о том, что в местности Недоросково на притоке реки Баргузин предположительно выпал из лодки и утонул мужчина.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, организовано оповещение оперативных служб. Информация уточняется.
утопление

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