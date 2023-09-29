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В Улан-Удэ 320 человек разом лишились света из-за грузовика

В Улан-Удэ 320 человек разом лишились света из-за грузовика
Происшествия,  Фото:Cергей Тарасенко
Водитель автомобиля повредил воздушную линию

Этот инцидент произошёл утром 29 сентября в Железнодорожном районе Улан-Удэ, на улице Хоринская. Примерно в 10:55 водитель автомобиля Isuzu повредил воздушную линию.

В итоге без света остались сразу 320 человек. Сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение на улице, рассказали в ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».  
отключение света электроэнергия

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