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На севере Бурятии поймали мужчину с пакетом марихуаны

На севере Бурятии поймали мужчину с пакетом марихуаны
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У него изъяли почти килограмм «травки»

Сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте проводят оперативно-профилактическую операцию «Мак-2023», цель которой – предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Недавно правоохранители задержали 37-летнего жителя Заиграевского района, который собрал запрещённое вещество «для личного употребления». Мужчину, который находился в состоянии опьянения, правоохранители заметили на привокзальной площади в Северобайкальске.

Сельчанина забрали в отдел для составления протокола и при личном досмотре обнаружили у него пакет с растительной массой. Проведённая позднее экспертиза показала, что внутри было около килограмма марихуаны.

У заиграевца уже имеется судимость за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Против него вновь возбудили уголовное дело по части 2 статьи
228 Уголовного кодекса РФ. Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Злоумышленника поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

наркотики задержание уголовное дело

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