У него изъяли почти килограмм «травки»
Сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте проводят оперативно-профилактическую операцию «Мак-2023», цель которой – предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Недавно правоохранители задержали 37-летнего жителя Заиграевского района, который собрал запрещённое вещество «для личного употребления». Мужчину, который находился в состоянии опьянения, правоохранители заметили на привокзальной площади в Северобайкальске.
Сельчанина забрали в отдел для составления протокола и при личном досмотре обнаружили у него пакет с растительной массой. Проведённая позднее экспертиза показала, что внутри было около килограмма марихуаны.
У заиграевца уже имеется судимость за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Против него вновь возбудили уголовное дело по части 2 статьи
228 Уголовного кодекса РФ. Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Злоумышленника поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
На севере Бурятии поймали мужчину с пакетом марихуаны
Происшествия, Фото:
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