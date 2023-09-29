Пострадавшую госпитализировали с переломом
Вчера, 28 сентября, около 13 часов возле торгового комплекса «Заря» в Улан-Удэ произошло ДТП.
- 70-летняя водитель автомобиля «Тойота Саксид» при выезде с парковочного места совершила наезд на 61-летнюю женщину, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пешеход с переломом большеберцовой кости госпитализирована в БСМП.
В Улан-Удэ пожилая женщина-водитель сбила горожанку на парковке
Происшествия, Фото:
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