В Улан-Удэ пожилая женщина-водитель сбила горожанку на парковке

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Пострадавшую госпитализировали с переломом



Вчера, 28 сентября, около 13 часов возле торгового комплекса «Заря» в Улан-Удэ произошло ДТП.



- 70-летняя водитель автомобиля «Тойота Саксид» при выезде с парковочного места совершила наезд на 61-летнюю женщину, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП пешеход с переломом большеберцовой кости госпитализирована в БСМП.



