29 сентября

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В Улан-Удэ пожилая женщина-водитель сбила горожанку на парковке

В Улан-Удэ пожилая женщина-водитель сбила горожанку на парковке
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавшую госпитализировали с переломом

Вчера, 28 сентября, около 13 часов возле торгового комплекса «Заря» в Улан-Удэ произошло ДТП.

- 70-летняя водитель автомобиля «Тойота Саксид» при выезде с парковочного места совершила наезд на 61-летнюю женщину, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пешеход с переломом большеберцовой кости госпитализирована в БСМП.

ДТП

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