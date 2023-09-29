За последние дни там разодрали уже двух телят
Жители еравнинского посёлка Озёрный бьют тревогу: там участились нападения на домашний скот. По словам местных, ранее в деревне задрали телёнка, а в минувшую среду, 27 сентября, напали ещё на одного. Люди грешат на чужих псов.
- Из дома страшно выйти – кругом собаки. И никто их не убирает, не привязывает. А администрация в лице главы никак не реагирует на обращения жителей, – заявили сельчане в группе «Еравна-инфо.24/7».
Глава сельского поселения «Озёрное» Баир Панфилов подтвердил, что в населённом пункте недавно в самом деле был такой случай.
- Правда, нет никакого доказательства, что это собаки – ни фото, ни видео. Но будем работать, сделаем подворный обход, чтобы люди привязали своих животных, – заверил сельский глава и пообещал, что на нерадивых хозяев четвероногих составят протоколы.
«Страшно выйти»: В посёлке в Бурятии неизвестный зверь нападает на скот
Происшествия, Фото:
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