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В Забайкальском нацпарке большая вода подтопила места отдыха

В Забайкальском нацпарке большая вода подтопила места отдыха
Происшествия,  Фото:t.me/zapovednoe_podlemorye
Кое-что пришлось демонтировать

В Забайкальском национальном парке полноводье. Большая вода принесла определённые хлопоты сотрудникам «Заповедного Подлеморья».

- На традиционном осеннем субботнике общего отдела и отдела охраны пришлось сконцентрироваться на местности Монахово, где в связи с высоким уровнем воды оказались подтоплены места отдыха. Все кострища и таганы, а также часть туристических стоянок в потенциальных местах затопления пришлось демонтировать, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Здесь отметили, что инфраструктура сохранена и в будущем году надеются всё восстановить. 
национальный парк

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