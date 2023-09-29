В Забайкальском нацпарке большая вода подтопила места отдыха

Кое-что пришлось демонтировать



В Забайкальском национальном парке полноводье. Большая вода принесла определённые хлопоты сотрудникам «Заповедного Подлеморья».



- На традиционном осеннем субботнике общего отдела и отдела охраны пришлось сконцентрироваться на местности Монахово, где в связи с высоким уровнем воды оказались подтоплены места отдыха. Все кострища и таганы, а также часть туристических стоянок в потенциальных местах затопления пришлось демонтировать, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Здесь отметили, что инфраструктура сохранена и в будущем году надеются всё восстановить.

