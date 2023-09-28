Предположительно, мужчина был пьян
Днём, 28 сентября, на улице Борсоева в центре бурятской столицы водитель автомобиля Toyota Land Cruiser въехал на обочину, припарковавшись на газоне. Видео опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».
В Госавтоинспекцию о нарушителе сообщили горожане в 15:45.
- Предположительно, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser находится в состоянии алкогольного опьянения. На место был направлен экипаж ОСБ ДПС ГИБДД, который обнаружил в автомобиле спящего пьяного мужчину, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Автомобиль нарушителя поместили на штрафстоянку.
В Улан-Удэ водитель на Land Cruiser припарковался на газоне и уснул
Происшествия, Фото:
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