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В Улан-Удэ водитель на Land Cruiser припарковался на газоне и уснул

В Улан-Удэ водитель на Land Cruiser припарковался на газоне и уснул
Происшествия,  Фото:vk.com/vesu_u
Предположительно, мужчина был пьян

Днём, 28 сентября, на улице Борсоева в центре бурятской столицы водитель автомобиля Toyota Land Cruiser въехал на обочину, припарковавшись на газоне. Видео опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».

В Госавтоинспекцию о нарушителе сообщили горожане в 15:45.

- Предположительно, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser находится в состоянии алкогольного опьянения. На место был направлен экипаж ОСБ ДПС ГИБДД, который обнаружил в автомобиле спящего пьяного мужчину, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Автомобиль нарушителя поместили на штрафстоянку.



ГИБДД ПДД

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