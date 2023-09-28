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В Бурятии под утро сгорела баня

В Бурятии под утро сгорела баня
Происшествия,  Фото:21-й Баунтовский отряд ГПС РБ
О пожаре сообщил неизвестный

25 сентября около пяти часов утра в селе Багдарин загорелась баня. Сообщение о происшествии поступило от неустановленного лица. На место пожара выехали сотрудники пожарной части №14 в составе трёх человек.

В результате пожара баня выгорела изнутри на площади 18 квадратных метров. Ущерб устанавливается, сообщает 21-й Баунтовский отряд ГПС РБ.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за нарушение эксплуатации печи.

пожар

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