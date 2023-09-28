Возможная причина его гибели уже известна
Сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) нашли 59-летнего жителя Иволгинского района, который пропал ещё 29 августа. Он отправился за кедровыми шишками в лес в местность Пашина яма. Это в 25 километрах от села Калёново.
Другие сборщики дикоросов в последний раз видели сельчанина утром 3 сентября. Тот ушёл из зимовья в неизвестном направлении и не вернулся.
Спасатели выдвинулись на его поиски на минувшей неделе. А днём 28 сентября уже во время повторных сборщика дикоросов обнаружили мёртвым.
- Предположительно, мужчина умер от переохлаждения, – рассказали в республиканском агентстве ГО И ЧС.
Всего за это время представители БРПСС обследовали 16 квадратных километров лесного массива, троп и дорог.
В Бурятии заплутавшего в лесу мужчину нашли мёртвым спустя месяц
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Шестерых пожарным удалось спасти – четверо из них дети
Возможная причина его гибели уже известна
Начальники, признанные виновными, получили условные сроки
Крадун снял их с чужого трактора под покровом ночи
На местном кладбище осквернили несколько захоронений
На предприятии проводят служебную проверку
На Левом берегу тушат пожар
Ранее покойный лишился жилья из-за долгов
На утро лесных пожаров в республике нет
Из окна локомотива их увидел машинист поезда
Заметив патрульный автомобиль, горожанин пытался убежать
ДТП произошло на «зебре»
Один из них устроил схрон с наркотиками на животноводческой стоянке
Автомобилист имеет более полусотни нарушений за превышение скорости
Полиция призывает к бдительности