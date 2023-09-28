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В Бурятии заплутавшего в лесу мужчину нашли мёртвым спустя месяц

В Бурятии заплутавшего в лесу мужчину нашли мёртвым спустя месяц
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возможная причина его гибели уже известна

Сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) нашли 59-летнего жителя Иволгинского района, который пропал ещё 29 августа. Он отправился за кедровыми шишками в лес в местность Пашина яма. Это в 25 километрах от села Калёново.

Другие сборщики дикоросов в последний раз видели сельчанина утром 3 сентября. Тот ушёл из зимовья в неизвестном направлении и не вернулся.

Спасатели выдвинулись на его поиски на минувшей неделе. А днём 28 сентября уже во время повторных сборщика дикоросов обнаружили мёртвым.

- Предположительно, мужчина умер от переохлаждения, – рассказали в республиканском агентстве ГО И ЧС.

Всего за это время представители БРПСС обследовали 16 квадратных километров лесного массива, троп и дорог.

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