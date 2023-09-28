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В Бурятии будут судить похитителя гидравлических цилиндров

В Бурятии будут судить похитителя гидравлических цилиндров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Крадун снял их с чужого трактора под покровом ночи

В Бурятии завершилось расследование уголовного дела против 30-летнего жителя Иволгинского района. Его обвиняют в краже – по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

Произошло всё 3 сентября в Еравнинском районе. В полицию поступило сообщение от жительницы посёлка Тужинка. Как выяснилось, ночью неизвестный скрутил два цилиндра с трактора, стоявшего в ограде. Пропажу хозяева обнаружили уже днём. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

На месте побывала следственно-оперативная группа. Полицейские заметили рядом с домом следы легковушки и вскоре установили владельца авто. Им оказался мужчина, приехавший помочь родителям по хозяйству.

Сельчанин отрицал свою причастность к краже. Он сообщил, что одолжил авто приятелю, который также прибыл в Еравну навестить родственников. В тот же вечер 30-летнего злоумышленника из Иволгинского района задержали.

Тот признался, что ночью подъехал на чужом автомобиле ко двору знакомого и похитил цилиндры, чтобы потом продать их и заработать. Свою добычу крадун спрятал в стогах сена на сеновале.

Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Известно, что у мужчины нет постоянного источника дохода. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
кража уголовное дело МВД Бурятии

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