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В Улан-Удэ накажут водителя, который не выпускал ребёнка из автобуса

В Улан-Удэ накажут водителя, который не выпускал ребёнка из автобуса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На предприятии проводят служебную проверку

МУП «Городские маршруты» в отношении водителя маршрута №95а, который не выпускал из автобуса юную пассажирку из-за сломанного терминала, проводится служебная проверка. На предприятии сообщили, что будет применено административное наказание.

- Родителям ребёнка возвращена уплаченная ранее за проезд сумма. Инцидент исчерпан, претензий у родителей девочки к водителю нет. С водителями проведён инструктаж, - прокомментировали в МУП «Городские маршруты».

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в минувшую пятницу на маршруте №95а. Ребёнок не смог оплатить банковской картой проезд в автобусе, на котором действует пересадочный тариф. Терминал для приёма оплаты в тот день не работал. Однако водитель твердил, что проезд должен быть оплачен и не выпускал ребёнка из салона.

Шумиху подняли активисты ОНФ, которым об инциденте рассказали горожане.

В МУП «Городские маршруты» в ответ на публикацию также сообщили, что в случае отказа в работе терминала на автобусах по пересадочному тарифу с пассажиров плата взиматься не будет.

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